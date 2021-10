Apple, cosa succede: tra caricatori 'obsoleti', 'copia' Xiaomi e USB Type-C

Apple è un brand particolarmente rinomato, quindi è chiaro che ci sia una sorta di "lente d'ingrandimento" su tutto ciò che la società di Cupertino fa. Ebbene, in pochi giorni l'azienda di Tim Cook si è trovata al centro di tre questioni non del tutto "piacevoli", tra caricatori "obsoleti", porte USB Type-C e persino una presunta "copia".

Partendo dalla questione del caricatore, il 15 ottobre 2021 MacRumors ha fatto notare che, come aggiunto dalla stessa Apple nelle linee guida ufficiali, l'alimentatore duo MagSafe, venduto a 149 euro e uscito all'epoca del lancio della serie iPhone 12, non supporta la ricarica rapida per quel che concerne il nuovo Apple Watch Series 7. In parole povere, il prodotto è per certi versi già "obsoleto" (o "superato", che dir si voglia).

Passando alla porta USB Type-C, l'Unione Europea ha recentemente "respinto al mittente" le affermazioni di Apple relative al fatto che il passaggio a questo standard "soffocherebbe l'innovazione". Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nonché come si può leggere sul portale ufficiale del Parlamento europeo, l'europarlamentare Anna Cavazzini non le ha di certo mandate a dire, affermando che la proposta lascia spazio per adottare eventualmente uno standard migliore in futuro, se ne emergerà uno (in parole povere, l'UE non sembra ritenere il connettore Lightning migliore di una porta USB Type-C).

Arrivando, invece, alla questione che coinvolge Xiaomi, online c'è stata una "piccola discussione" in merito alla presunta "copia" da parte di Apple di un'idea legata a un design realizzato dal brand cinese. A far notare il tutto sono state Gizchina e MyDrivers: l'immagine relativa all'annuncio dell'evento Unleashed di Apple secondo le fonti si "rifarebbe" ad alcune immagini promozionali utilizzate in passato da Xiaomi (potete vedere il "confronto" in calce alla notizia). Tuttavia, risulta particolarmente difficile "accusare" Apple per l'immagine, dato che l'idea alla base non è poi così unica nel suo genere.

Per il resto, andando oltre alle varie questioni, l'azienda di Tim Cook è pronta a effettuare nuovi annunci: il 18 ottobre 2021 si avvicina sempre di più.