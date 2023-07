Apple costretta ad importanti tagli alla produzione di Vision Pro

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Apple sarebbe stata costretta a fare dei drastici tagli alle previsioni di produzione per il visore Vision Pro presentato lo scorso mese in occasione della WWDC.

Alla base della decisione non ci sarebbero ragioni legate allo scarso riscontro da parte degli utenti, piuttosto la complessità del design del visore e le difficoltà di produzione. Ma non è tutto, perchè lo stesso quotidiano riferisce che Apple avrebbe anche messo da parte i piani per il lancio di una versione economica di Vision Pro, che quindi potrebbe vedere la luce più avanti.

Due persone vicine ad Apple e Luxshare, il produttore a contratto cinese che inizialmente assemblerà il visore, hanno affermato che nel 2024 potrebbero essere prodotte solo 400mila unità del Vision Pro. Altre fonti del settore hanno affermato che Luxshare è attualmente l’unico assemblatore del dispositivo, mentre due fornitori cinesi di componenti per Vision Pro hanno affermato che Apple ha chiesto loro solo una quantità sufficiente per 130-150mila unità nel primo anno.

A questo punto non è chiaro il numero esatto di unità che il gigante di Cupertino potrebbe produrre nel 2024, ma le proiezioni implicano comunque un taglio significativo della produzione rispetto all’obiettivo iniziale di 1 milione di unità nei primi 12 mesi.

Tra i principali ostacoli che sta affrontando Apple c’è la produzione degli schermi per il dispositivo, che sono costituiti da due display micro-OLED (uno per occhio) ed una lente curva rivolta verso l’esterno che proietta gli occhi di chi indossa Vision Pro verso il mosto esterno.

I prototipi mostrati alla WWDC includevano display micro-OLED forniti da Sony e da TSMC.

Mentre Apple sta cercando di risolvere i problemi (o presunti tali) di produzione con Vision Pro, è già al lavoro alle generazioni successive degli auricolari, che includono anche una versione più economica che avrà l’obiettivo di attrarre i consumatori del mercato di massa. Apple, nella fattispecie, sta lavorando con i produttori di display coreani Samsung ed LG e per abbassare il prezzo starebbe valutando anche la possibilità di includere display mini-LED, sebbene in molti continuino ad insistere sull’utilizzo del micro-OLED anche per gli auricolari non Pro.