Apple potrebbe costringere gli utenti ad acquistare i suoi cavi USB-C per iPhone 15

Sembra sempre più probabile l’introduzione dello standard USB-C nei prossimi iPhone 15, ma nonostante si tratti di un ingresso standardizzato che pensionerà la porta Lightning, gli utenti potrebbero comunque trovarsi costretti ad acquistare i cavi originali Apple.

Un nuovo rapporto proveniente da Weibo sostiene che Apple avrebbe sviluppato un circuito integrato compatibile con Lightning che verrà utilizzato in tandem con l’ingresso USB-C sugli iPhone 15. Ciò implica che il firmware degli iPhone sarà in grado di limitare il modo in cui la porta USB-C interagirà col cavo collegato, permettendo al contempo alla società americana di mantenere l’ecosistema MFI anche se l’ingresso USB-C è universale.

Qualora la voce dovesse rivelarsi accurata e veritiera, quindi, gli utenti per accedere a determinate funzioni dell’ingresso USB-C potrebbero trovarsi costretti ad acquistare i cavi originali Apple oppure quelli con la certificazione MFI. Ciò potrebbe riguardare la velocità di trasferimento dati, ma anche la ricarica rapida, che potrebbero essere disponibili solo con i cavi e periferiche certificati.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze le news di questo tipo dal momento che mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15.

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 15 Pro Max potrebbe sfoggiare un display ultra luminoso, in grado di raggiungere i 2500 nits di luminosità.