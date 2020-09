Apple costruirà in Danimarca le più grandi pale eoliche del mondo

La società di Cupertino ha dichiarato che entro il 2030 raggiungerà l’importante traguardo “carbon neutrality”, ovvero avrà completamente azzerato le proprie emissioni di CO2 e ogni suo prodotto sarà a impatto zero per l’ambiente. Il prossimo passo è la costruzione di due pale eoliche da record in Danimarca.

Per poter rendere possibile la "visione” ad energia pulita“ dell’azienda capitanata da Tim Cook, occorrerà ancora molto lavoro, ma stando a quanto affermato di recente dai portavoce Apple, un prossimo grande passo avverrà nei pressi della cittadina di Esbjerg dove è prevista la costruzione del parco eolico.

Il grande stabilimento occuperà oltre 4 mila metri quadrati: dotato di turbine eoliche alte 200m produrrà abbastanza energia da poter alimentare una cittadina di 20'000 abitazioni circa. La maggior parte della produzione energetica sarà destinata al Data Apple Center a Viborg, nucleo centrale dei servizi telematici e streaming che offre l’azienda (come AppStore, Apple Music, iMessage e Siri) in Europa. L’eccedenza di energia sarà poi immessa nella rete elettrica danese, abbassando virtualmente i costi in bolletta per i cittadini.

“Per contrastare il cambiamento climatico servono azioni urgenti e una partnership globale, e il Data Center di Viborg è la dimostrazione che possiamo superare questa sfida generazionale”, ha affermato Lisa Jackson, Vicepresidente dell’“Environment, Policy and Social Initiatives” di Apple. “Gli investimenti nel campo delle fonti sostenibili portano a innovazioni incredibili, che oltre all’energia pulita offrono interessanti opportunità di lavoro alle aziende e alle comunità locali. Questo è un ambito in cui dobbiamo essere in prima linea, per il bene dell’ambiente e delle generazioni future”.

La corsa alla “carbon neutrality” iniziata nel 2015 è già a buon punto: tutti gli uffici della società di Cupertino nel mondo sono già a zero emissioni, ma con questo nuovo impegno ogni prodotto Apple venduto sarà a impatto zero entro il 2030.

Sempre rimanendo in tema ambiente di recente ha fatto molto discutere l'inquinamento da Ozono rilevato a basse altitudini e, se il cambiamento climatico dovesse proseguire in questa direzione, gli uragani saranno sempre più all'ordine del giorno.