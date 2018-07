Apple crea un fondo da $300 milioni per lo sviluppo dell'energia rinnovabile cinese

L'azienda di Cupertino si conferma come una delle più green: dopo aver annunciato ad aprile che che tutte le sue strutture, come i negozi al dettaglio, gli uffici ed i data center si basano al 100% su energie rinnovabili, i vertici della società hanno deciso di investire una significativa quantità di denaro nell'energia pulita in Cina.

Grazie ad una nuova partnership, stretta per avvicinare i suoi fornitori cinesi alle nuove fonti di energia, Apple investirà circa 300 milioni di dollari nel China Clean Energy Fund: l'investimento verrà completato nell'arco di quattro anni, e coinvolge 10 compagnie.

A capo del fondo di sarà la società europea DWS Group, specializzata nella gestione degli asset finanziari, il cui obiettivo è quello di "garantire alle aziende coinvolte il vantaggio derivante da un maggiore potere d'acquisto, e l'abilità di sfruttare diverse soluzioni per quanto riguarda la produzione di energia pulita".

Ma i piani futuri di Apple nei confronti di questo settore vanno ben oltre: l'obiettivo è quello di generare più di 4 gigawatt di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, un traguardo che potrebbe essere raggiunto molto presto, nel 2020.

