Apple ha creato un prototipo di iMac da 27 pollici nero con M1 Max, ma è stato cancellato

Un membro del forum di MacRumors, Amethyst, ha svelato che lo scorso anno Apple ha creato un prototipo (poi evidentemente cancellato) di un iMac da 27 pollici con lo stesso design dell’iMac da 27” fuori produzione dal 2020.

Ma non è tutto, perchè il colosso di Cupertino ha anche prototipato un iMac da 27 pollici con lo stesso design dell’iMac da 24 pollici colorato, ma con chip M1. L’azienda americana non si è fermata qui ed ha anche lavorato su un iMac con M1 Max con Pro Display XDR da 27 pollici, finitura nera e stesso design dell’iMac da 24 pollici. Alla fine però, evidentemente sono stati cancellati in quanto non sono giunti sul mercato ed Apple proprio qualche settimana fa ha presentato in via ufficiale l’M2.

Non è da escludere che lo stesso approccio testato possa alla fine essere traslato ai nuovi modelli basati sulla nuova architettura Apple Silicon, in quanto sarebbe quanto meno strano vedere la Mela lanciare un nuovo iMac con nuovo design ma con i vecchi chip.

Le indiscrezioni trapelate ad inizio dello scorso mese parlavano di un iMac più grande e più potente con chip M3, in arrivo però solo nel 2023.

Il popolare giornalista Mark Gurman proprio qualche settimana fa aveva spiegato che Apple potrebbe combattere la recessione con tantissimi prodotti, tra cui figura un nuovo Mac Pro con M2 ed un MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro ed M2 Max.