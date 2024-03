Apple crede negli iPad Pro OLED: si aspetta vendite da record nel 2024

Gli iPad Pro OLED sono vicini: il loro lancio, secondo diverse fonti attendibili, potrebbe avvenire già nel corso della primavera. E, a quanto pare, Apple si aspetta un clamoroso successo per i suoi nuovi tablet di fascia alta: l'azienda di Cupertino, infatti, vorrebbe produrne una quantità enorme.

Stando a quanto riporta Macrumors, Apple avrebbe richiesto 8,5 milioni di display OLED ai loro produttori in Corea del Sud: questi ultimi dovrebbero corrispondere ad altrettanti iPad Pro OLED, segnalando delle aspettative di vendita nettamente al di sopra della media per la prossima generazione di tablet di Cupertino. Merito anche del fatto che i prossimi iPad Pro riceveranno un redesign totale rispetto ai modelli di attuale generazione, ancora identici agli iPad Pro originali del 2018.

In totale, Samsung produrrà quattro milioni di schermi OLED, mentre LG ne realizzerà altri quattro milioni e mezzo. Sembra poi che Samsung si occuperà solamente dei pannelli da 11", mentre LG lavorerà a solamente a quelli da 13". Ciò significa anche che Apple si aspetta che il modello più costoso di iPad Pro sarà anche quello che venderà di più sui mercati internazionali.

Uno dei principali selling point dei nuovi iPad Pro dovrebbe essere lo spostamento della selfie-camera FaceTime sul lato lungo dei due device, che dovrebbe permettere anche l'implementazione del Face ID su di essi. Questa novità hardware, sempre secondo Macrumors, dovrebbe essere implementata nel corso di quest'anno anche sulla nuova generazione di iPad Air.

Sembra infatti che dei riferimenti al Face ID per iPad Pro e Air siano inclusi nel codice sorgente di iPadOS 17.4, in cui sono state scoperte alcune frasi relative al setup dello sblocco tramite il volto su iPad, che richiederebbe di "tenere l'iPad orientato in orizzontale e con la fotocamera rivolta verso l'alto", confermando di fatto la novità di design implementata da Cupertino.