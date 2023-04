Apple crede ancora nel Macbook Pro da 13': nuovo modello in arrivo, avrà il chip M3

Il lancio del Macbook Pro da 13" con chip M2 dello scorso anno ha fatto molto discutere la fanbase di Apple, poiché il device non ha fatto il "salto" sperato al nuovo design con notch sullo schermo, mantenendo invece la criticata touchbar e un chip M2 "base". Tuttavia, sembra che il colosso di Cupertino voglia puntare ancora sui Macbook Pro da 13".

Nello specifico, stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple sta lavorando a un nuovo Macbook Pro da 13", confermando che il tanto discusso laptop resterà una parte integrante della lineup della Mela Morsicata per gli anni a venire, accanto ai Macbook Pro da 14" e 16", nonostante dei risultati di mercato non certo entusiasmanti per il modello con chip M2 lanciato alla scorsa WWDC.

Non è chiaro quando verrà lanciato il nuovo Macbook Pro da 13", anche se è altamente improbabile che esso arrivi già alla WWDC di quest'anno: durante la conferenza, infatti, Apple dovrebbe lanciare il Macbook Air con schermo da 15", il nuovo Mac Pro e, soprattutto, il visore Mixed-Reality Reality Pro, noto anche come Apple AR. Inoltre, se davvero il laptop fosse in dirittura d'arrivo alla WWDC 2023, la sua uscita si collocherebbe a solo un anno da quella del predecessore.

Se ricordiamo che Apple prevede cicli vitali tra i 18 e i 24 mesi per i suoi prodotti prima di una loro sostituzione con modelli più recenti, possiamo ipotizzare che il nuovo Macbook Pro con schermo da 13" venga lanciato a inizio 2024 o nel corso della primavera del prossimo anno, insieme alla nuova lineup di Macbook Air con chip M3. Ne consegue che, esattamente come il Macbook Pro da 13" dello scorso anno era il primo ad usare il chip M2, anche quello del 2024 sarà tra i primi device a montare un chip M3.