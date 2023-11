Apple crede in Vision Pro: un milione di unità nel 2024, seconda generazione nel 2025

Mentre dei preoccupanti report svelano che Apple Vision Pro non è ancora pronto e che la Mela Morsicata potrebbe averne posticipato il lancio da gennaio a fine marzo, emergono ora altre interessanti novità sui visori per la Realtà Mista di Cupertino. A quanto pare, infatti, Apple starebbe sviluppando svariati headset, alcuni a prezzo budget.

In realtà, dell'esistenza di un Apple Vision Pro low-cost si era già occupato a metà ottobre il noto insider del mondo Apple Mark Gurman. Ora, però, è il portale taiwanese DigiTimes a riportare che la seconda generazione di Vision Pro sarà composta da quattro device, e non da uno solo. Tra questi quattro dispositivi, in particolare, avremo:

Un diretto successore di Vision Pro (Apple Vision Pro 2, per intenderci)

(Apple Vision Pro 2, per intenderci) Un Apple Vision a prezzo budget

Altri due device misteriosi, che però saranno entrambi dei visori per la Realtà Mista

DigiTimes afferma anche di aver visto il Bill of Materials (BOM) dell'headset a basso prezzo di Apple: sulle basi del documento, il portale afferma che il dispositivo costerà decisamente meno di Vision Pro ed entrerà in produzione nella seconda metà del 2024, per un lancio previsto non prima della seconda metà del 2025. Insomma, sembra che ci sarà da attendere prima che i prodotti Vision diventino di uso comune.

Nelle stesse ore, il portale Interface News ha invece aggiunto che Apple avrebbe iniziato a trattare con i suoi fornitori per i Vision Pro di seconda e terza generazione: l'obiettivo di Cupertino sarebbe quello di ridurre i costi tagliando sulle feature meno "essenziali" e incrementare le vendite grazie a dei prezzi più contenuti rispetto a quelli del device di prima generazione.

Altri rumor avevano previsto che Apple avrebbe tagliato lo schermo esterno del visore (quello che replica lo sguardo dell'utente, per intenderci) al fine di tenere bassi i prezzi della sua seconda generazione. Nonostante un MSRP di lancio molto alto, comunque, pare che la Mela Morsicata si aspetti molto da Vision Pro: al lancio saranno messe in vendita 400.000 copie del device, che saliranno a un milione entro la fine del 2024.