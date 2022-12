Apple, la crittografia end-to-end su iCloud 'preoccupa profondamente' l'FBI: ecco perché

Nella giornata di mercoledì 7 dicembre, Apple ha annunciato l'espansione della tecnologia end-to-end di iCloud a più tipi di dati, compresi i backup degli iPhone, i messaggi e le fotografie, accogliendo le richieste degli attivisti per la privacy in rete. La mossa di Cupertino, tuttavia, sembra non essere affatto piaciuta all'FBI.

La crittografia end-to-end di iCloud viene attualmente chiamata "Advanced Data Protection" da Apple, e permette di cifrare i dati degli utenti che si trovano sui server di Cupertino, in modo che essi possano essere decifrati solo da device "trusted" dall'utente, ovvero collegati al suo account Apple. In questo modo, per esempio, né Apple né le forze dell'ordine possono accedere ai dati sensibili di chi utilizza iCloud.

La mossa di Apple è stata applaudita dagli attivisti per la privacy sul web: per esempio, la Electronic Frontier Foundation, con uno statement, ha dichiarato che "siamo felici della decisione di Apple di dare ascolto agli esperti e a chi ha a cuore i diritti dei bambini e desidera proteggere i propri dati più sensibili in rete. La crittografia end-to-end è uno dei sistemi più efficaci per mantenere la nostra privacy e la nostra sicurezza sul web".

Meno felice della notizia è invece l'FBI, che ha dichiarato al Washington Post di essere "profondamente preoccupata dalla minaccia che la crittografia end-to-end e l'accesso user-only pongono alle forze dell'ordine". L'FBI ha anche spiegato che il sistema Advanced Data Protection rende più difficile il lavoro degli inquirenti, specie nel settore della raccolta delle prove contro i criminali.

Al contempo, in una seconda intervista rilasciata al New York Times, l'ex-ufficiale dell'FBI Sasha O'Connell ha spiegato che "benché sia bello vedere le compagnie che danno la priorità alla sicurezza dei propri utenti, bisogna ricordare che ci sono delle controindicazioni, e una che spesso non viene considerata è l'impatto che ciò ha sull'accesso delle forze dell'ordine alle prove digitali".