Apple, crolla tutto: App Store e iCloud KO in Italia per alcune ore - Aggiornata

Non è ancora chiara la portata reale di quello che sta accadendo, ma una cosa è certa: i servizi Apple non stanno andando come previsto e la distribuzione del problema sembra essere a macchia di leopardo.

Al momento in cui scriviamo, le segnalazioni su DownDetector si moltiplicano a vista d'occhio e un controllo ai dispositivi conferma la situazione. Apple Store, App Store, iCloud e anche servizi come Mappe sembrano non caricare a dovere.

Non tutti gli utenti sembrano essere colpiti allo stesso modo e ad alcuni il download delle App, ad esempio, sembra ancora funzionare. Comune denominatore, invece, sembra iCloud, fuori uso per un numero molto consistente di utilizzatori e appassionati.

Attualmente non sono ancora note le cause del problema, ma potrebbe trattarsi di un errore momentaneo e auto-risolutivo, come spesso accade. Come sempre, vi terremo aggiornati man mano che la situazione si evolverà.



Ricordiamo che non è la prima volta che assistiamo a un crollo del genere ai servizi di Cupertino. In effetti, solo qualche mese fa molti utenti a livello globale hanno subito un down alla Mail di iCloud.



*AGGIORNAMENTO ORE 19:00*



Gradualmente le segnalazioni starebbero rientrando su tutto il territorio. Non è ancora chiaro se i problemi siano terminati per tutti gli utenti e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.



*AGGIORNAMENTO ORE 20:31*



I principali problemi legati ai servizi Apple sembrano essere rientrati.