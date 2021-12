Apple: quali cuffie AirPods saranno lanciate nel 2022?

A inizio dicembre, l'insider Mark Gurman ha rivelato la lineup di Apple del 2022, comprendendo prodotti come i nuovi iPhone, Macbook e iPad. Tuttavia, le grandi assenti erano le cuffie AirPods, che Gurman non ha citato nel suo approfondimento: è invece il portale 9to5Mac a stabilire cosa aspettarci su questo fronte da Apple nel 2022.

In particolare, secondo 9to5Mac nel 2022 Apple lancerà le AirPods 2, insieme ad un refresh delle AirPods Max, messe sul mercato a fine 2020. Invece, i tempi non sarebbero ancora maturi per le AirPods 4.

Riguardo alle prime cuffie, il portale cita una vecchia newsletter di Mark Gurman in cui questi diceva che AirPods Pro 2 arriveranno nel 2022 e che avranno un design rinnovato e dei sensori da fitness tracker, capaci cioè di tenere sotto controllo i movimenti e alcuni valori biometrici dell'utente: secondo Gurman, infatti, "Apple ha testato un nuovo design con uno "stelo" ancora più corto, o addirittura privo di quest'ultimo, insieme a nuovi sensori di movimento per il fitness". In questo modo, AirPods Pro 2 potrebbero essere simili alle Beats Studio Buds, lanciate dalla casa di Cupertino nel 2021.

Le AirPods Pro 2 dovrebbero persino essere in grado di misurare la respirazione degli utenti tramite il microfono montato sul device, specie durante e dopo le sessioni di esercizio. Inoltre, nel 2021 dovrebbe anche essere lanciato un case di ricarica completamente nuovo, alto 46 mm e lungo 54 mm, contro i 45.2 mm di altezza e i ben 60.6 mm di lunghezza di quello attualmente in commercio. Infine, l'insider Ming-Chi Kuo ha detto che le AirPods Pro 2 saranno lanciate a fine 2022.

Passando alle altre cuffie, Apple non sembra avere piani per le AirPods Max nel 2022, poiché le cuffie, il cui prezzo di mercato è ancora fisso a 549 Dollari, vedranno al più un "refresh" nelle colorazioni disponibili sul mercato. Secondo Gurman, infatti, "Apple è riuscita solo di recente a soddisfare la domanda per il prodotto, e non sta lavorando ad una seconda generazione di AirPods Max. Tuttavia, ha discusso il lancio in futuro di alcune varianti aggiuntive in termini di colorazione".

Infine, AirPods 4 non vedranno la luce nel 2022: le AirPods 3 sono state annunciate solo a fine ottobre 2021, dunque una presentazione dei nuovi dispositivi della linea nel 2022 sarebbe decisamente troppo precoce. Con ogni probabilità, però, vedremo AirPods 4 sul mercato entro la fine del 2023.