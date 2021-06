Apple e il curioso caso dell'app per streaming illegali camuffata da Sudoku

Dopo aver scoperto i vincitori degli Apple Design Awards 2021, torniamo a parlare proprio dell'App Store di Apple e di una curiosa vicenda avvenuta nelle ultime ore in tema di sicurezza.

L'App Store, complici le stringenti linee guida di Apple, gode di un'ottima reputazione in termini di sicurezza e qualità media dei contenuti. Ebbene, proprio in un ambiente del genere si è consumata questa particolare vicenda che vede come protagonista un'applicazione per gli streaming illegali camuffata da app per Sudoku.

Stiamo parlando dell'app Zoshy+, erroneamente inserita all'interno della categoria relativa ai puzzle games e particolarmente popolare nelle classifiche dei download. Anche gli screenshot non lasciavano minimamente presupporre che si trattasse di altro ma, una volta aperta l'applicazione, lo scenario era totalmente diverso.

Si trattava infatti di un vero e proprio contenitore per lo streaming di contenuti piratati, fra cui film e serie TV, da riprodurre in maniera totalmente gratuita. A peggiorare la situazione, non potevano mancare anche i contenuti della nota piattaforma Apple TV+.

Il colosso di Cupertino ha provveduto immediatamente alla rimozione dell'applicazione dal proprio catalogo ma purtroppo non è assolutamente da escludere che questo genere di episodi si ripeta in futuro.

A proposito di Apple, lo sapevate che recentemente l'azienda insieme a Google è finita nel mirino dell'antitrust giapponese?