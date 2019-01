Apple: dal 2020 tutti gli iPhone includeranno schermi OLED?

Nuovo rapporto del Wall Street Journal sui piani di Apple per la prossima generazione di iPhone. Come ampiamente previsto, nel 2019 uno dei tre modelli della gamma di smartphone del colosso di Cupertino dovrebbe continuare ad includere un pannello LCD, con gli altri tre basati su schermi OLED.

La musica però dovrebbe cambiare nel 2020. Fonti vicine al produttore infatti hanno riportato all'autorevole quotidiano che "Apple probabilmente abbandonerò gli schermi LCD nella sua linea di iPhone del 2020 a favore di display OLED, che garantiscono agli ingegneri un design più flessibile".

Non è la prima volta che questa voce emerge in rete: già negli scorsi giorni, nel momento in cui abbiamo riportato le indiscrezioni sugli iPhone del 2019, si era parlato di uno switch all'OLED previsto per il prossimo anno.

A rafforzare ulteriormente il rumor ci pensa anche una voce secondo cui Japan Display, il fornitore di pannelli LCD di Apple, starebbe preparando un piano di emergenza in vista dello switch all'OLED, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla situazione economica.

Un rapporto pubblicato lo scorso mese di Maggio sosteneva che nelle intenzioni originali di Apple il passaggio all'OLED si sarebbe dovuto completare già nel 2019, ma probabilmente non corrispondeva alla realtà.

Dei tre iPhone che dovrebbero vedere la luce quest'anno, solo due sfoggeranno i pannelli OLED, mentre il successore diretto di iPhone Xr dovrebbe mantenere l'LCD.