Apple dovrà dare minimo 4,5 miliardi di dollari a Qualcomm

Il braccio di ferro legale tra Apple e Qualcomm si è chiuso di recente con un accordo, ma a che prezzo. L'azienda di Cupertino dovrà corrispondere a Qualcomm una cifra epocale.

La cifra è stata rivelata direttamente da Qualcomm, che ha reso note le entrate che si aspetta nel secondo quadrimestre del 2019. Tra queste compaiono anche 4,5 miliardi di dollari che saranno corrisposti da Apple.

Una delle motivazioni che ha spinto Apple a chiudere con urgenza la lite con Qualcomm in toni amichevoli è data dalla corsa al 5G. Per tutta la durata della lite si era rivolta ai modem di Intel, per i suoi smartphone e tablet. Negli ultimi mesi era diventato chiaro che l'azienda di Santa Clara non sarebbe mai riuscita a produrre un model di nuova generazione in tempi rapidi. Apple rischiava quindi di entrare nel mercato degli smartphone 5G nel 2021, con un ritardo molto importante rispetto alla concorrenza.

Così la lite che aveva per oggetto alcune presunte violazioni di brevetto è stata chiusa frettolosamente con un accordo da 4.5 miliardi di dollari, che forse potrebbero diventare 4,7. In questo modo Apple potrà tornare a rivolgersi a Qualcomm per i modem dei suoi device di nuova generazione.

Secondo le ultime ricostruzioni, Apple dovrebbe sfornare un iPhone 5G non più tardi del 2020, utilizzando i modem di Qualcomm e di Samsung.