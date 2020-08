Apple si è presa Dark Sky: l'app Android non funziona più!

In seguito all'acquisizione di Dark Sky da parte di Apple, l'app Android del noto servizio ha ufficialmente smesso di funzionare. Insomma, il colpo strategico dell'azienda di Cupertino sta iniziando a mostrare i primi risultati, riscontrabili anche direttamente dagli utenti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e come segnalato da diverse persone su Twitter, la nota applicazione meteo, molto apprezzata da una certa tipologia di utenti, non riesce più a caricare i dati, mostrando semplicemente zero gradi centigradi e un inequivocabile messaggio che afferma che il servizio offerto dall'applicazione non è più disponibile sui dispositivi montanti il sistema operativo del robottino verde.

La chiusura dell'app Android di Dark Sky era già stata annunciata in seguito alla notizia dell'acquisizione, iniziata a circolare a fine marzo 2020. In quell'occasione, gli sviluppatori avevano fatto sapere che l'applicazione avrebbe smesso di funzionare il 1 luglio 2020, ma in realtà alla fine è servito un mese in più per chiudere tutto. Per il momento rimangono attive le API di Dark Sky, utilizzate da altre applicazioni popolari come Carrot Weather, ma anche queste ultime verranno rese inaccessibili su Android a partire dal 2022.

Insomma, Apple ha messo a segno un colpo strategico interessante. In che modo l'azienda di Cupertino riuscirà a far fruttare le competenze del team dietro alla nota applicazione dedicata al meteo? Staremo a vedere.