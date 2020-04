Apple: i dati del client di posta non sarebbero stati esposti a rischi

La società di sicurezza informatica ZecOps, con sede a San Francisco, ha lanciato l'allarme alcuni giorni fa, sottolineando come una falla nel sistema di sicurezza di Apple avrebbe lasciato esposti milioni di dati al rischio di furto da parte degli hacker.

Apple ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna falla nella sua app di posta elettronica, installata su iPhone ed iPad e che nessun dato degli utenti è stato messo in pericolo.

Zuk Avraham, amministratore delegato di ZecOps, ha riferito a Reuters di aver trovato alcune prove che dimostrerebbero come la vulnerabilità è stata sfruttata per rubare informazioni personali in almeno sei attacchi, soprattutto a vittime di "alto profilo".

Le prime falle sarebbero già state individuate nel gennaio del 2018, ma non è stato possibile individuare chi fossero gli hacker artefici della furto dei dati. In queste ore, Apple ha confermato l'esistenza della vulnerabilità nel suo sistema di posta elettronica. Ha poi affermato che la società sta già lavorando ad un aggiornamento che verrà rilasciato a livello globale su milioni di dispositivi.

La casa di Cupertino ha tenuto a precisare: "Abbiamo studiato a fondo il rapporto del ricercatore e sulla base delle informazioni fornite, abbiamo concluso che i problemi riscontrati non rappresentano un rischio immediato per i nostri utenti. Avraham ha individuato tre vulnerabilità sull'app Mail ma da soli non sono sufficienti ad aggirare le protezioni di sicurezza imposte sugli iPhone ed iPad. Non sono, inoltre, state trovate prove di una possibile sottrazione di dati degli utenti".

In risposta alla dichiarazione rilasciata da Apple, ZecOps ha affermato di essere in possesso delle prove di presunti attacchi ai danni di "alcune organizzazioni" e che condividerà ulteriori informazioni una volta che sarà rilasciata la patch correttiva. Il consiglio, è quello di disattivare il client mail di Apple, almeno per ora ed utilizzare opzioni alternative come Gmail o Outlook.

Sono dunque giorni molto movimentati in casa Apple, dopo aver lavorato al lancio del nuovo iPhone SE 2, la società si è ritrovata a dover gestire un nuovo problema alquanto delicato.