Apple è delusa dalla sua IA? Ha chiesto aiuto ad un'altra società per iOS 18

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia della trattativa tra Apple e Google per l’IA. A quanto pare, però, Apple non vuole fermarsi a Gemini ed un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal parla di chiacchierate in corso anche con altre società del settore.

Il Journal infatti afferma che la società di Tim Cook avrebbe avuto dei colloqui anche con Baidu per ottenere in licenza i modelli di linguaggio da integrare in iOS 18. La decisione di rivolgersi a Baidu è legata alla volontà di portare l’IA anche tra le mani degli utenti cinesi: la Cina, come noto, rappresenta un importante mercato per la Mela Morsicata e dal momento che il prossimo sistema operativo è destinato a puntare tutto sull’IA, non vuole lasciarlo indietro. Inoltre, la Repubblica Popolare Cinese richiede che i modelli siano approvati da un organo regolatore prima che possano essere utilizzati, e nella lista è presente anche l’Ernie Bot di Baidu.

Gemini, infatti, al contrario della controparte cinese non ha ottenuto l’approvazione, dal momento che il Great Firewall blocca l’accesso sia alla Ricerca Google che agli altri servizi. Lo stesso vale anche per ChatGPT di OpenAi.

Apple però al momento non avrebbe chiuso alcuna tipologia di accordo con fornitori esterni, ma i colloqui con ogni probabilità saranno finalizzati prima della WWDC di Giugno, quando sicuramente sarà svelato il nuovo sistema operativo per iPhone ed iPad.

