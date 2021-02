Apple deposita un brevetto per iPhone con refresh rate fino a 240 Hz

La frequenza di aggiornamento dello schermo è sicuramente una delle caratteristiche che negli ultimi anni ha dimostrato più potenzialità in campo smartphone, dato che il mondo Android ha fatto vedere che un refresh rate aumentato può portare ottime soddisfazioni in termini di fluidità. Tuttavia, Apple è ancora indietro da questo punto di vista.

Gli schermi degli iPhone sono infatti ancora fermi a 60 Hz. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare. In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e MacRumors, l'azienda di Tim Cook ha recentemente depositato un brevetto presso lo United States Patent & Trademark Office in cui si fa riferimento proprio a una frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 240 Hz. Insomma, altro che 120 Hz, a quanto pare la società di Cupertino sembra voler puntare ancora più in alto in termini di refresh rate.

Vi ricordiamo tuttavia che il mondo della tecnologia è pieno zeppo di brevetti che non hanno poi visto una reale applicazione, quindi il fatto che Apple stia pensando a un display di questo tipo non significa necessariamente che arriverà sui prossimi iPhone. Contate infatti che in campo Android attualmente la frequenza di aggiornamento del display di alcuni smartphone da gaming è pari a 144 Hz e già lì qualcuno sta iniziando a mettere in dubbio la reale utilità nel contesto quotidiano di un refresh rate di questo tipo.

In ogni caso, nel brevetto si fa riferimento a una frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz. Insomma, quest'ultimo refresh rate verrebbe utilizzato solamente in determinati contesti, anche se per il momento non è del tutto chiaro quali siano i piani dell'azienda di Cupertino. Sembra infatti che Apple stia lavorando a un sistema che influisce anche sulla risoluzione dei contenuti, in modo da rendere più semplice raggiungere certe vette in termini di frequenza di aggiornamento. Staremo a vedere.