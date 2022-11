Apple si sarebbe detta interessata all'acquisto del Manchester United

Il mondo della tecnologia e del calcio non si intersecano solamente per quel che riguarda i Mondiali in Qatar 2022, in quanto il periodo potrebbe essere interessante anche per "collaborazioni" di più ampio respiro. A tal proposito, sono emerse delle indiscrezioni in merito alla presunta volontà di Apple di acquistare il Manchester United.

Sì, avete capito bene: come riportato da 9to5Mac e The Daily Star, il colosso di Cupertino sarebbe interessato a comprare la squadra di calcio britannica. D'altronde, il club risulta attualmente in vendita e sembra che ci siano varie realtà a cui il Manchester United fa gola. Un acquisto da parte di Apple avrebbe del clamoroso, considerando anche che si fa riferimento a una delle squadre di calcio più famose al mondo.

In ogni caso, è bene prendere quanto emerso con le pinze, in quanto chiaramente per ora non ci sono conferme ufficiali. Inoltre, anche nel caso in cui Tim Cook e soci siano effettivamente interessati al Manchester United, non è detto che il tutto vada in porto. Il Manchester United di recente ha visto al vertice Joe e Avram Glazer, figli del miliardario statunitense Malcom Glazer (morto nel 2014 a 86 anni) che aveva acquistato il club nel 2005.

L'era Glazer sta giungendo al termine per il Manchester United e per il momento non è chiaro quale sarà la prossima proprietà del club, ma il nome di Apple sta circolando con insistenza in queste ore. Di mezzo ci sarebbero 5,8 miliardi di sterline. Ci sarà effettivamente un clamoroso acquisto di questo tipo? Non possiamo che stare a vedere.