Apple Developer Academy di Napoli, nuove opportunità di formazione e lavoro

La Apple Developer Academy di Napoli ha aperto le porte nel 2016, ospitando da allora oltre 2000 studenti in stretta collaborazione con l'Università Federico II.

Grazie all'impegno e alla formazione fornita nel corso del tempo da questa struttura, infatti, gli studenti e imprenditori europei desiderosi di crearsi un background in questo settore, hanno avuto l'opportunità di costruire le proprie idee e avviare progetti professionali.

Oggi, la Apple Newsroom ha annunciato il rinnovo dell'impegno in questo affascinante progetto di formazione fino al 2025. Grande entusiasmo nelle parole di Lisa Jackson, Vicepresidente di Apple per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali: "In Apple crediamo che l'istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l'innovazione e lo sviluppo economico [...] Siamo molto orgogliosi di estendere l'investimento di Apple a Napoli, promuovendo per i giovani della regione e di tutta Europa nuove opportunità di sviluppare competenze fondamentali che permetteranno loro di costruire una carriera nel vivace ecosistema delle app iOS".

Un polo strategico che, oltre al programma Academy, ha aperto le sue porte a oltre 3000 studenti per i corsi introduttivi Foundation della durata di 30 giorni, organizzati in collaborazione con altre Università del territorio.

Il nuovo anno accademico prende il via oggi e la classe 2021 sarà composta da studenti provenienti da quasi 20 nazioni nel mondo.

Nel frattempo, ricordiamo che da qualche giorno Apple ha pubblicato una Serie TV su Youtube.