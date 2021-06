Apple dichiara guerra ai leak e minaccia azioni legali: bloccato un popolare leaker

In vista del periodo autunnale che come di consueto coinciderà con il lancio dei nuovi prodotti, Apple ha deciso di lanciare una controffensiva importante nei confronti di uno dei leaker più importanti del web, noto con il nickname "Kang".

Secondo quanto riportato da MacRumors, il leaker avrebbe ricevuto questa settimana un avvertimento da parte del colosso di Cupertino, che a quanto pare si sarebbe detto pronto a passare alle vie legali qualora "Kang" non dovesse interrompere la pubblicazione di informazioni in anteprima su iPhone, Mac ed altri prodotti ancora non presentati ufficialmente.

L'avvertimento sarebbe stato inviato da alcuni avvocati che rappresentano Apple. La Mela infatti avrebbe recentemente incaricato uno studio legale ad inviare a un numero di leaker degli avvisi.

Nelle lettere il pool di avvocati inviterebbe i leaker a non divulgare informazioni sui progetti Apple ancora non pubblici in quanto potrebbero permettere ai concorrenti di mettere le mani su informazioni preziose e "fuorviare i clienti, perchè ciò che viene divulgato potrebbe non essere accurato".

L'ipotesi che circola sul web, non verificata e confermata in via ufficiale, parla di alcuni screenshot acquisiti da Apple su Weibo, dove Kang è solito pubblicare i suoi leak.

Kang dal suo canto si è difeso affermando che non ha mai "pubblicato immagini di prodotti", tanto meno ha mai venduto le informazioni in suo possesso. Lo stesso leaker ha anche affermato di non aver mai fuorviato i consumatori, ma ha già dichiarato che non pubblicherà più alcun tipo d'informazione.

Il leaker è comunque uno dei più affidabili del settore, avendo pubblicato sul suo account i dettagli su iPhone 12, MagSafe ed altri prodotti. Su AppleTrack ha una percentuale di attendibilità del 97,1%.