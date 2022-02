Apple dichiara obsoleto il primo iPad con porta Lightning lanciato nel 2012

Giornata di celebrazioni e addii in casa Apple: non c’è, infatti, solamente l’iPhone 6 Plus che va in pensione, entrando nella lista degli smartphone “vintage” (ovvero obsoleti) della Mela. Oltre a questa aggiunta, a Cupertino hanno ufficialmente aggiunto alla lista dei prodotti obsoleti anche l'iPad di quarta generazione rilasciato nel 2012.

Contrassegnato come obsoleto all’interno dell’azienda ancora lo scorso novembre, come riportato da Macrumors, è stato inserito nella lista pubblica giusto oggi a poco più di dieci anni dal suo debutto sul mercato. La sua importanza è notevole per la gamma di tablet targati Mela, in quanto fu il primo iPad a dotarsi del connettore Lightning, rivelato tra l’altro sull’iPhone 5 annunciato qualche settimana prima.

Altre caratteristiche chiave furono, poi, le prestazioni due volte migliori rispetto al modello precedente lato CPU e grafica fino a tre volte migliore, ciò grazie al processore dual core Apple A5X. Notevole fu poi l’introduzione di due fotocamere, una anteriore e una posteriore, e l’aggiunta del Bluetooth 4.0. Giusto per fare un tuffo nel passato, pensate che allora veniva venduto solamente con 1 GB di RAM e fino a 64 gigabyte di memoria flash, numeri che oggi non basterebbero affatto per qualsiasi tablet o smartphone.

Restando nell’universo della Mela, a quanto pare l’iMac Pro M1 non verrà mostrato a marzo 2022.