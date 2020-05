Apple non supporterà più alcuni Macbook Air e Pro del 2013 e 2014

Con un po' di ritardo rispetto a quanto preventivabile, Apple ha aggiornato la lista dei dispositivi classificati come vintage e obsoleti che già includeva alcuni MacBook commercializzati tra il 2010 ed il 2012. La pagina di supporto ufficiale è stata aggiornata pochi giorni fa anche nel nostro paese.

Da oggi, entrano a far parte di questa categoria, i modelli di Macbook Air e Macbook Pro 2013 e 2014:

MacBook Air‌ (11 pollici, Metà 2013);‌

MacBook Air‌ (13-pollici, Metà 2013); ‌

MacBook Air‌ (11-pollici, Inizio 2014);

‌MacBook Air‌ (13-pollici, Inizio 2014);

‌MacBook Pro‌ (13-pollici, Metà 2014).

Nel nuovo elenco, Apple ha inserito tra i modelli vintage anche l'iPod touch di 5a generazione.Questo modello è stato rilasciato l'11 ottobre 2012 ed ha visto l'introduzione di diverse colorazioni rispetto a quanto visto nelle generazioni precedenti. Era possibile acquistarlo in argento, rosa, giallo, blu e nella variante Product (RED), al centro nelle ultime settimane di importanti iniziative legate alla lotta al Coronavirus. ‌La sua commercializzazione è stata interrotta dalla casa di Cupertino il 15 luglio 2015, con il rilascio del suo successore, l'iPod Touch di sesta generazione. L'ultima versione rilasciata risale invece al maggio dello scorso anno, quando è stato presentato l'iPod Touch di settima generazione.

Ricordiamo che Apple definisce vintage i prodotti di cui è stata interrotta la vendita più di cinque ma meno di sette anni fa. Tali prodotti continuano a ricevere assistenza hardware dagli Apple Service Provider, inclusi gli Apple Store, in base alla disponibilità dell'inventario o secondo quanto previsto dalla legge. Si identificano in obsoleti i prodotti di cui è stata interrotta la vendita più di sette anni e perla quale Apple non offre più assistenza per l'hardware. Questi dispositivi non sono più idonei per il servizio di assistenza presso un Genius Bar o presso gli Apple Reseller autorizzati.