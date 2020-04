Apple sta per dichiarare 'vintage e obsoleti' alcuni MacBook di qualche anno fa

Apple si appresta ad aggiungere alcuni dispositivi alla lista dei prodotti considerati "vintage e obsoleti". Forse qualcuno di voi starà utilizzando uno di questi dispositivi per leggere questo articolo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, la lista dei prodotti considerati "vintage e obsoleti", accessibile dal sito ufficiale di Apple, si arricchirà presto di alcune "new entry". Ci riferiamo a Macbook Air (11 pollici, metà 2013), MacBook Air (13 pollici, metà 2013), MacBook Air (11 pollici, inizio 2014), MacBook Air (13 pollici, inizio 2014) e MacBook Pro (13 pollici, metà 2014). Questi dispositivi dovrebbero diventare "obsoleti" a partire dal 30 aprile 2020.

Insomma, alcuni modelli di MacBook usciti tra il 2013 e il 2014 stanno per diventare ufficialmente "vintage". Solitamente, la società di Cupertino utilizza questa definizione per indicare dispositivi usciti da più di cinque anni. La notizia dell'inclusione dei succitati modelli nella lista dei prodotti "obsoleti" è arrivata direttamente dal team di MacRumors, che afferma di essere entrato in possesso di un "promemoria" interno di Apple.

Interessante il fatto che, a quanto pare, questi modelli potranno continuare ad essere portati in assistenza, perlomeno laddove sono ancora presenti i pezzi di ricambio a magazzino (in precedenza non risultavano idonei). Insomma, "vintage e obsoleti" sì, ma fino a un certo punto.