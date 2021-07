Apple, dietrofront sui MacBook Pro con chip M1X: disponibili fino a 32GB di RAM?

In netta contrapposizione con quanto emerso finora sulla possibilità di avere fino a 64GB di RAM sui prossimi MacBook Pro, emergono nuove indiscrezioni proprio sulla prossima generazione di ultraportatili Apple con processore M1X Silicon e, per estensione, anche sui prossimi Mac Mini.

Secondo quanto emerso infatti, benché oggetto di un corposo upgrade sul fronte dei tagli di memoria, il limite massimo potrebbe essere di 32GB di RAM. Si tratterebbe in ogni caso di un miglioramento considerevole rispetto ai sistemi con chip M1 Silicon, limitati a 16GB di memoria, abbastanza per un uso tradizionale del dispositivo, ma limitante per alcuni scenari di utilizzo.

Questi nuovi dettagli sono emersi dall'ultimo video del noto youtuber Luke Miani che ha appunto rivelato tale eventualità sia per i MacBook Pro che per i Mac Mini. Entrambe le linee infatti dovrebbero ricevere un importante stravolgimento strutturale ed estetico, a partire proprio dal nuovo chip Apple Silicon. Tra l'altro, proprio di recente abbiamo avuto modo di osservare i primi render del Mac Mini M1X.

Come suggerisce la fonte, questa novità potrebbe estendersi ulteriormente e abbracciare anche il presunto chip M2, o M2X, il quale dovrebbe fare la sua prima apparizione all'interno dei prossimi iMac.

Mentre sul web continuano a inseguirsi i rumor, abbiamo provato a fare chiarezza sulla roadmap di Apple per i suoi processori M Silicon nel nostro approfondimento sui chip Apple M1X e M2.