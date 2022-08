Anche Apple è in difficoltà economica: a Cupertino iniziano i licenziamenti

La crisi del settore tecnologico sembra colpire anche Apple: dopo che Big Tech come TikTok e Google hanno iniziato a licenziare dipendenti in tutto il mondo, anche Apple ha iniziato a tagliare posti di lavoro in vista di un arretramento del settore informatico in generale.

A riportare la notizia è Bloomberg, che spiega che la Casa di Cupertino avrebbe licenziato 100 recruiter a contratto perché ritenuti poco adatti ai "cambiamenti nei bisogni di business della compagnia". La decisione di licenziare i recruiter, che arriva dopo mosse simili da parte di Microsoft e Tesla, sembra suggerire anche un calo delle nuove assunzioni, che dovevano essere gestite proprio dai recruiter licenziati.

Nella scorsa call con gli investitori, in effetti, Tim Cook aveva assicurato nuove assunzioni e la continuazione della politica di Apple di apertura di nuovi contratti di lavoro specializzati, ma aveva anche spiegato che la scelta dei nuovi candidati sarebbe stata "più oculata" a causa delle condizioni attuali del mercato.

Ricordiamo comunque che i recruiter licenziati non erano dipendenti diretti di Cupertino, ma dei contractor, cioè staff aggiuntivo che collaborava con i dipendenti Apple nella gestione delle risorse umane dell'azienda. Cupertino ha anche spiegato che i recruiter impiegati full-time direttamente da Apple, nonché altri contractor in alcune parti del mondo, manterranno stabilmente il proprio posto di lavoro.

Pare comunque che gli esuberi siano stati divisi sulle principali sedi in America, Europa e Asia di Apple ed arrivino in risposta ad una trimestrale negativa per la Mela Morsicata, che ha portato a galla un calo delle vendite di Apple Watch, iPad e Mac. Questi ultimi, tuttavia, sarebbero stati venduti in quantità minori del previsto a causa dei problemi dei fornitori cinesi di Apple degli ultimi mesi, legati in particolare alle restrizioni anti-pandemia di Pechino.