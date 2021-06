Apple, i dipendenti rispediscono al mittente la richiesta di tornare al lavoro in sede

In diretta conseguenza all'annuncio di Apple di voler avviare una fase di transizione per il ritorno al lavoro in sede, accompagnato da una lettera a cuore aperto di Tim Cook, arriva la prima risposta dei dipendenti.

Una risposta che non piacerà ai vertici aziendali, poiché si tratta di fatto di un rifiuto. I dipendenti hanno respinto la nuova politica di lavoro ibrido, con tre giorni in sede e il resto in remoto, a partire da settembre. Si è parlato anche della possibilità di ottenere maggiore flessibilità, ma con dei vincoli di tipo temporale.

Nella risposta, si legge che "Vorremmo cogliere l'occasione per comunicare una preoccupazione crescente tra i nostri colleghi. La politica di Apple sul lavoro flessibile in remoto e sulla posizione e la comunicazione intorno ad essa hanno già costretto alcuni dei nostri colleghi a smettere. Senza l'inclusività che la flessibilità porta, molti di noi sentono di dover scegliere una combinazione fra le nostre famiglie, il nostro benessere, e l'essere in condizione di fare al meglio il nostro lavoro, oppure di far parte di Apple".

Secondo alcuni dipendenti, la mossa di Apple è un inizio ma non coglie il punto, tracciando dunque un divisorio tra la concezione di smart working che hanno i lavoratori e l'idea invece dell'esecutivo. Una lettera che si conclude con un perentorio "Nell'ultimo anno ci siamo spesso sentiti non solo inascoltati, ma a volte attivamente ignorati".

Le richieste dei lavoratori dunque, secondo quanto espresso nella lettera inviata ad Apple, o perlomeno i punti necessari per "continuare il dialogo e assicurarci che tutti siano ascoltati:

Chiediamo formalmente che Apple consideri le decisioni sul lavoro a distanza e flessibili come autonome per un team, come lo sono le decisioni di assunzione;

Chiediamo formalmente un breve sondaggio ricorrente a livello aziendale con un processo di comunicazione/feedback chiaramente strutturato e trasparente a livello di azienda, organizzazione e team, che copre gli argomenti elencati di seguito;

Chiediamo formalmente di aggiungere una domanda sull'abbandono a causa del lavoro a distanza nelle interviste di fine rapporto;

Chiediamo formalmente un piano d'azione trasparente e chiaro per soddisfare le disabilità tramite lavoro in loco, fuori sede, remoto, ibrido o in altro modo flessibile in base alla posizione;

Chiediamo formalmente informazioni sull'impatto ambientale del ritorno al lavoro di persona in loco e su come la flessibilità permanente della posizione remota e della posizione potrebbe compensare tale impatto".

Nel frattempo ricordiamo che Apple è impegnata anche sul fronte della riapertura degli Apple Store.