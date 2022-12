Apple, dirigenti in fuga: sei executive si sono licenziati in pochi mesi, che succede?

Dopo l'addio di Apple a Evans Hankey, la dirigente che ha sostituito Jony Ive tra il 2019 e il 2022, pare ora che la casa di Cupertino dovrà fare i conti con un corposo riassestamento interno. Pare infatti che Apple abbia perso altri due dirigenti, che si sono spostati verso altre compagnie o sono andati in pensione.

A riportare la notizia è Mark Gurman, autore della newsletter Power On di Bloomberg. Nell'ultima edizione della newsletter, Gurman ha spiegato che Apple ha perso Johns Stauffer e Laura Legros, entrambi dirigenti di lunga data presso Cupertino. L'abbandono dei due executive si somma a quello di Hankey ed al licenziamento di Tony Blevins da parte di Apple, avvenuto lo scorso settembre a causa di alcune battute volgari su TikTok.

Legros, che finora ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del settore hardware engineering ed ha avuto un ruolo chiave nella realizzazione dei Macbook Air e degli ultimi modelli di iPad, è andata in pensione a fine novembre. Stauffer, invece, si è trasferito a Roblox, dove svolgerà un non meglio precisato ruolo nella gestione dei servizi videoludici della piattaforma. Finora, Stauffer è stato a capo dell'Interactive Media Group di Apple, sviluppando funzioni come FaceTime e AirPlay.

Pare dunque che Apple fatichi a trattenere i suoi dirigenti, come i casi di Hankey e Stauffer dimostrano chiaramente. Particolarmente preoccupante è il fatto che i licenziamenti riguardino figure che finora hanno ricoperto il ruolo di Senior Vice President, il secondo in termini di importanza dopo quello di CEO, che ovviamente è detenuto da Tim Cook.

Gurman, poi, ha anche spiegato che, accanto a Stauffer, Hankey, Blevins e Legros, hanno lasciato Apple altri quattro executive negli scorsi mesi: stiamo parlando di Mary Demby, ex-Chief Information Officer di Cupertino, Jane Horvath, ex-Chief Privacy Officer dell'azienda, David Smoley, Vice Presidente del settore software engineering e Anna Matthiasson, Vice Presidente del settore online retail.