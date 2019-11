Apple: display OLED presente su tutti i modelli di iPhone 12?

Secondo quanto riferito, Apple avrebbe deciso di portare gli schermi OLED su tutti e tre gli iPhone 12 che dovrebbe lanciare nel 2020. Tuttavia, per i modelli top di gamma sono previsti dei miglioramenti sostanziali a livello di qualità dello schermo, in quanto dovrebbero basarsi su una tecnologia più avanzata.

Il rapporto di oggi sostiene che la produzione sarebbe stata affidata in parte a Samsung, per i successori diretti di iPhone 11 Pro e Pro Max. ETNews riferisce che il colosso coreano avrebbe garantito l'eliminazione di un livello che renderà lo schermo più sottile.

"Samsung resterà l'unico fornitore di pannelli OLED da 5,4 e 6,7 pollici. La società si occuperà dei pannelli OLED on-cell touch flessibili, che integrano una funzionalità per il touch tramite un sensore posizionato sopra la pellicola" si legge in uno stralcio del rapporto in cui la testata afferma che Samsung Display sarebbe riuscita a commercializzare un pannello OLED touch on-cell basato sulla tecnologia "Y-OCTA".

Apple avrebbe deciso di affidarsi al colosso coreano in quanto sarebbe stata l'unica azienda in grado di produrre in serie questa tipologia di schermo. Discorso diverso per il modello da 6,1 pollici di fascia bassa (se così si può definire), per cui la produzione degli schermi sarà suddivisa tra Samsung ed LG. Anche quest'ultima società sarebbe in rado di realizzare display touch on-cell, ma non avrebbe garantito la resa di Samsung in termini di unità e qualità.