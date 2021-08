Apple, disponibile la nuova Beta pubblica di iOS 15 e iPadOS 15

A distanza di appena un giorno dal rilascio della versione beta 5 per sviluppatori di iOS 15, Apple ha finalmente aperto ai download anche per il canale open beta, dopo due settimane dal rilascio dell'ultima versione.

Gli utenti iscritti al canale beta, che hanno quindi aderito al programma di beta testing di Apple, possono già iniziare ad attrezzare i propri dispositivi per il download dell'ultima beta pubblica di iOS 15 e iPadOS 15.

Ricordiamo che le novità introdotte da iOS 15 sono numerose e coinvolgono diversi aspetti del sistema e alcune applicazioni preinstallate, a partire da FaceTime che introduce la funzionalità SharePlay e alcune feature aggiuntive relative alla condivisione di canzoni, siti web e immagini con gli amici.

Un altra interessante aggiunta riguarda la funzionalità Focus, che permette di mantenere l'attenzione su ciò che si sta facendo, riducendo le notifiche e raggruppandole in un unico badge.

Anche Safari riceve diversi rimaneggiamenti soprattutto dal punto di vista dell'impatto visivo delle barre superiore e inferiore, mentre le Mappe vengono arricchite di contenuti sul traffico e sulle informazioni stradali, oltre alla modalità notturna e la vista 3D migliorata per alcune città.

Apple Wallet invece consentirà di acquisire anche i documenti d'identità e le patenti di guida, mentre il Meteo avrà delle nuove mappe in alta definizione. Per ulteriori dettagli sulle novità del nuovo sistema operativo di Apple, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'elenco delle funzionalità di iOS 15.