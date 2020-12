Apple, disponibile da oggi il caricabatterie MagSafe Duo a 149 Euro

Poche settimane dopo le indiscrezioni sull'arrivo del MagSafe Duo, Apple ha lanciato in via ufficiale il doppio caricabatterie per iPhone 12 ed Apple Watch, proprio a ridosso delle festività natalizie.

L'accessorio è disponibile direttamente sull'Apple Store online a 149 Euro, con consegna stimata per il 7 Dicembre prossimo, mentre il ritiro in negozio non sembra essere al momento disponibile probabilmente anche a causa delle norme di contenimento del Coronavirus.

Nelle ore passate si era parlato di un possibile arrivo di MagSafe Duo il 21 Dicembre, ma tale data appariva a molti sospetta in quanto Apple non è solita lanciare prodotti a pochi giorni dal Natale. E' indubbio però che per coloro che hanno acquistato un iPhone 12 e che dispongono anche di Apple Watch, questo alimentatore doppio rappresenterà un compagno di viaggio immancabile anche grazie alle dimensioni compatte.

Nella confezione gli utenti troveranno un cavo USB-C to Lightning, mentre ovviamente non sarà presente alcun adattatore da muro, come fatto anche per gli iPhone. Secondo alcune indiscrezioni, la velocità di ricarica di MagSafe Duo si ferma a 14W se si usa un caricatore USB-C da 27W, mentre per coloro che useranno un alimentatore da muro da 20W la potenza erogata sarà di appena 11W. Il consiglio di Apple èquindi di acquistare un caricatore come quello da 30W presente sul proprio store.