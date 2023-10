Apple, disponibile la seconda release candidate di iOS 17.1: tutte le novità e correzioni

È atteso la prossima settimana il nuovo iOS 17.1, il primo major update per iOS 17 che oltre a portare delle novità interessanti nel sistema operativo, correggerà anche alcuni problemi segnalati dagli utenti come il burn-in su iPhone 15.

Nella serata di ieri, il colosso di Cupertino ha distribuito la seconda release candidate per gli utenti iscritti alla fase beta pubblica su iPhone 15. Tale Release Candidate è limitata ai soli iPhone 15 e non è disponibile per il download su altri dispositivi.

Tra le novità segnalate ed in arrivo con iOS 17.1, troviamo la possibilità di aggiungere i preferiti ad Apple Music attraverso una nuova icona, ma anche i suggerimenti per i brani da inserire nelle playlist. Arrivano però anche i trasferimenti tramite AirDrop via internet, che evitano che due dispositivi debbano essere vicini: ciò è particolarmente utile per i file di grandi dimensioni. Inoltre, Apple Watch con watchOS 10.1 può usare NameDrop con iPhone con 17.1.

Inoltre, verrà anche aggiunto un indicatore della torcia nella Dynamic Island per gli iPhone 14 Pro ed iPhone 15.

La distribuzione è prevista per la prossima settimana, probabilmente già lunedì o martedì: l’aggiornamento pesa poco più di 6 gigabyte. Contestualmente, sarà disponibile anche watchOS 10.1 ed iPadOS 17.1