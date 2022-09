Apple, disponibili per il download iOS 15.7 ed iPadOS 15.7: necessario aggiornare

In concomitanza con il lancio di iOS 16 su iPhone, Apple ha reso disponibili anche iOS 15.7 ed iPadOS 15.7 per i modelli di iPhone più datati che non sono in grado di eseguire l’update al nuovo OS, mentre iPadOS 15.7

I pacchetti possono essere installati direttamente dall’applicazione Impostazioni, quindi dal pannello “Generali” e da “Aggiornamenti software”. Il peso è di circa 1 gigabyte, e la procedura viene completata nel giro di pochi minuti.

E’ consigliabile comunque procedere con download ed installazione dal momento che, come spiegato direttamente da Apple, iOS 15.7 ed iPadOS 15.7 risolvono molteplici vulnerabilità del kernel ed alcuni problemi di sicurezza con le applicazioni Contatti, Mappe, Safari, Comandi e con le estensioni del browser e WebKit. Aspetto interessante da tenere sotto considerazione è l’avvertimento di Apple che una delle vulnerabilità del kernel che è stata risolta è stata sfruttata attivamente, motivo per cui consigliamo di completare l’aggiornamento a stretto giro di orologio.

Nel frattempo, sempre in merito ad iOS 16, sono arrivati i primi test che mostrano come gira iOS 16 sui vecchi iPhone sia in termini di durata della batteria che di performance generali. In alcuni casi i risultati ottenuti sono clamorosi e mostrano miglioramenti importanti, soprattutto su iPhone 12.