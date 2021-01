Apple, disponibili in Italia RS di iOS 14.4, watchOS 7.3 e tvOS 14.4

Sono ormai passate oltre quattro settimane dal lancio della prima beta pubblica di iOS 14.4. Questo significa che è giunta l'ora di fare uno step successivo e infatti Apple ha avviato un primo rollout anche in Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, la società di Cupertino ha avviato il rollout per quel che concerne la Release Candidate di iOS 14.4. Per chi non lo sapesse, si tratta di un tipo di build che precede l'arrivo dell'aggiornamento per tutti, quindi molto probabilmente la release avverrà a breve.

In ogni caso, per il momento l'update è arrivato per gli sviluppatori e per gli utenti che hanno deciso di installare la beta. Tra le varie novità, il changelog fa riferimento alla possibilità di riconoscere QR Code più piccoli mediante la fotocamera, miglioramenti relativi alla classificazione dei dispositivi Bluetooth e notifiche legate alla genuinità della fotocamera. Per il resto, non manca ovviamente una lista di fix.

Inoltre, sempre stando a quanto riportato da MacRumors (ma in un altro articolo), è stata rilasciata la Release Candidate anche di watchOS 7.3. Inoltre, un terzo articolo di MacRumors fa sapere che nelle ultime ore è arrivata anche la Release Candidate di tvOS 14.4. Insomma, Apple ha aggiornato un po' tutti i suoi sistemi operativi.