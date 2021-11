Apple: La disponibilità di iPhone 13 sarà scarsa a Natale, secondo un nuovo report

Poche ore fa scrivevamo che la produzione di iPhone 13 si è ripresa in vista della stagione natalizia, ma alcuni nuovi report sembrano aver sfatato la notizia precedente, dicendo anzi che la carenza di iPhone 13 continuerà fino a febbraio 2022, e forse anche oltre, causando perdite miliardarie per Apple.

L'azienda di Cupertino è stata meno colpita della concorrenza dalla crisi dei semiconduttori, anche se Apple ha perso ben sei miliardi di Dollari per via della scarsità di materie prime. Stando a quanto riporta DigiTimes, però, neanche tutte le precauzioni prese dalla Mela permetteranno all'offerta di iPhone 13 di soddisfare la domanda del mercato: in particolare, i mesi di dicembre e di gennaio potrebbero essere funestati da scarsità e difficoltà di reperimento dei nuovi device della compagnia.

Se il report si rivelasse affidabile, spiegherebbe anche il motivo per cui il CEO di Apple Tim Cook ha scritto agli investitori di aspettarsi altre perdite nel trimestre finale del 2021, cosa che non avrebbe avuto troppo senso qualora la produzione fosse ripresa a ritmi sostenuti.

Infine, va anche detto che Apple ha sofferto molto meno delle altre aziende della crisi dei semiconduttori grazie alle sue enormi riserve di denaro, che le hanno permesso di accaparrarsi in anticipo gran parte dei chip prodotti dalle maggiori compagnie del settore, come TSMC, che ha riservato la maggioranza dei propri chip alla casa di Cupertino. Nonostante ciò, i problemi maggiori non dipenderebbero dai chip ad alte prestazioni più moderni, ma dalle componenti più antiquate e meno costose, di cui Apple ha esaurito le scorse e la cui produzione è ancora problematica.