Apple, ecco i nuovi dispositivi 'vintage': ci sono iPad Pro e Apple TV HD

Mentre tutti attendono l'arrivo dell'iPad Pro con chip M2, che potrebbe essere in arrivo nella stagione autunnale, pare che Apple stia per aggiungere l'iPad Pro originale ai suoi device "vintage". Insieme a quest'ultimo, poi, troviamo anche la Apple TV HD.

La notizia arriva da un memo trasmesso da Apple agli Apple Store di tutto il mondo ed ai rivenditore autorizzati, ottenuto in esclusiva dal portale MacRumors. L'ingresso di un prodotto nel catalogo vintage di Cupertino avviene in automatico cinque anni dopo la fine delle vendite del dispositivo e prevede che le forniture di parti di ricambio per il device non vengano più garantite da Apple. Nonostante ciò, gli Apple Store e i riparatori convenzionati possono continuare a offrire riparazioni a pagamento se i pezzi di ricambio sono disponibili.

L'iPad Pro di prima generazione risale al 2015, poiché la sua prima commercializzazione è avvenuta nel mese di novembre di quello stesso anno. Insieme al dispositivo, il primo iPad ad avere uno schermo da 12,9" ed a superare la diagonale da 10", Apple ha introdotto la sua Apple Pencil e la Smart Keyboard per iPad, pensate per rendere il tablet un competitor per i convertibili della linea Surface di Microsoft.

Accanto ad iPad Pro, poi, tra i device "vintage" del prossimo mese troveremo anche la Apple TV HD, che però viene ancora venduta da Apple in alcune configurazioni, come quella con 32 GB di memoria interna. In tal senso, il prodotto è uno dei primi a non rispondere alla rigida definizione di "vintage" di Cupertino, anche se pare che Apple potrebbe decretare la fine delle vendite del dispositivo durante la WWDC.

La Apple TV HD risale al 2015, esattamente come il primo iPad Pro, ed è stata sostituita nel 2017 dalla Apple TV 4K, benché Apple abbia continuato a vendere alcuni modelli HD fino ad oggi in un bundle che comprende anche il nuovo Siri Remote. Il pensionamento dell'Apple TV HD, comunque, potrebbe anche dipendere dall'imminente lancio di una nuova Apple TV, previsto dall'analista Ming-Chi Kuo entro la fine del 2022.