Apple, primo dispositivo pieghevole nel 2026: prenderà il posto di iPad Mini

Un nuovo articolo pubblicato da The Elec, si sofferma su quelle che dovrebbero essere le prossime mosse di Apple, in particolare dal fronte dei dispositivi pieghevoli. Se per il 2024 Apple sembra puntare molto sull’IA, nel 2026 la società di Cupertino potrebbe fare il suo ingresso nel mercato dei foldable.

In particolare, il rapporto afferma che Apple starebbe rivedendo i piani interni e potrebbe lanciare il suo primo dispositivo pieghevole tra il 2026 ed il 2027, che dovrebbe prendere il posto dell’attuale iPad Mini.

Tuttavia, come osservato nel rapporto, Apple sta anche lavorando su un iPad Mini OLED, quindi non è chiaro in che segmento andrà a posizionarsi questa nuova tipologia di prodotto pieghevole. Questa incertezza pone non poche domande a riguardo: non è da escludere infatti che si tratti di un iPhone pieghevole che, quando aperto, raggiungerà dimensioni simili a quelle di iPad Mini.

Che i lavori siano in corso però è cosa certa: Samsung Display ed LG Display avrebbero già inviato i primi sample di pannelli pieghevoli da 7 ed 8 pollici ad Apple lo scorso anno, con Samsung che sarebbe più attiva del concorrente e che è in pole position per prendere il posto di principale fornitore in caso di lancio nel 2026.

Apple, Samsung ed LG avrebbero idee differenti sul materiale da utilizzare, oltre che sulla copertura e la cerniera. In particolare, quest’ultimo aspetto è centrale per l’affidabilità e durabilità del prodotto.

La divisione iPad non ha riportato un buon trimestre e le vendite sono crollate del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Apple però già a primavera dovrebbe lanciare i nuovi modelli di tablet.