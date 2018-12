Apple: divieto di vendita per alcuni modelli di iPhone in Germania

A dieci giorni di distanza dalla sentenza cinese, per Apple arriva un altro problema dall'Europa. Un tribunale della Germania ha infatti stabilito che alcuni iPhone dotati di modem Intel violano i brevetti Qualcomm e per tale ragione ha imposto lo stop alle vendite.

A differenza della Cina, dove Qualcomm ha preso di mira alcune caratteristiche software riscontrate in iOS, che Apple ha provveduto a correggere con un aggiornamento, il caso della Germania riguarda gli iPhone che contengono una combinazione di componenti Intel e Qorvo, il che vuol dire che si tratta di un "difetto" lato hardware che non può essere corretto tramite gli aggiornamenti.

Secondo la sentenza Apple avrebbe violato un brevetto di Qualcomm vitale per la conservazione della batteria ogni volta che il modem di uno smartphone è attivo. Ciò significa che tutti gli iPhone equipaggiati con componenti Qorvo saranno banditi dalla Germania.

Qualora Apple non dovesse appellarsi alla sentenza, il che appare impossibile, il divieto di vendita non si applica con effetto immediato. Ciò vuol dire che il gigante di Cupertino potrà continuare con le vendite.

Qualcomm è anche in attesa di un'altra sentenza in Germania, che riguarda quattro brevetti riguardanti la ricerca, contatti e le scorciatoie di iOS in Spotlight.