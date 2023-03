Apple domina negli USA: suoi 8 dei 10 smartphone più venduti del 2022

Mentre iPhone 14 si tinge di giallo con una nuova variante che potrebbe incrementarne ulteriormente le vendite, una nuova analisi di mercato fa sorridere Apple. Stando ai dati del mercato americano degli smartphone, infatti, ben 8 dei 10 smartphone più venduti nel 2022 sono stati prodotti dal colosso di Cupertino.

Detto in parole povere, Apple spopola ancora negli Stati Uniti, e non sembra esserci alcun rivale capace di tenerle testa: né Samsung, né Google, né tantomeno gli OEM cinesi hanno una presenza sufficiente da contendere il settore smartphone americano alla Mela Morsicata, e i dati di Counterpoint Research lo confermano.

Infatti, lo smartphone più venduto del 2022, almeno fino ad agosto, è stato l'iPhone 13 "base", mentre al secondo posto si è collocato iPhone 13 Pro Max. Da settembre in poi, invece, i due smartphone più venduti negli Stati Uniti d'America sono diventati iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 "base".

Nella classifica complessiva troviamo anche iPhone 14 Pro (all'ottavo posto), iPhone 13 Pro (al quinto posto), e persino iPhone 12 e l'iPhone SE di terza generazione, rispettivamente al sesto e al nono posto dei device più venduti nel 2022 negli USA. Completano la classifica due proposte di fascia bassa (o addirittura bassissima) di Samsung, che sembra dunque arrivare a coprire con successo quel settore che Apple lascia scoperto.

Nello specifico, al quarto posto troviamo il Galaxy A13, mentre al decimo si posiziona il Galaxy A03. Entrambi i device, però, sono rapidamente scivolati tra la decima e la trentesima posizione generale con l'arrivo dell'inverno e delle nuove proposte (sia di Apple che dei competitor) sul mercato americano.

Cercando di analizzare i dati più in profondità, possiamo notare l'inaspettato successo di iPhone SE 3 e la conferma dell'insuccesso di iPhone 14 Plus, l'unico Melafonino di nuova generazione a non entrare in classifica. Anche Samsung ha consolidato le sue posizioni, ma non a danno del colosso di Cupertino: al contrario, il produttore coreano ha scalzato dal podio Xiaomi, che nel 2021 occupava invece due delle prime dieci posizioni con i suoi Redmi 9 e 9A.