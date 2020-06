Apple dovrebbe acquistare il motore di ricerca DuckDuckGo: gli analisti ne sono sicuri

Nonostante siano rivali nel campo degli smartphone, Apple e Google hanno comunque un accordo per l'integrazione del motore di ricerca in iOS. Ciò rende indirettamente la società di Cupertino dipendente dal motore di ricerca, ecco perchè un analista ha consigliato a Tim Cook di prendere in considerazione l'idea di acquistare DuckDuckGo.

Facciamo prima un pò d'ordine: secondo alcuni rumor Google verserebbe nelle casse della Mela tra i 7 e gli 8 miliardi di Dollari all'anno per l'implementazione in iOS e Siri, dov'è l'opzione di ricerca predefinita. Tale cifra è enorme, e nel caso in cui Big G dovesse rinunciare all'accordo sarebbe un danno ingente per la Mela Morsicata, che a quel punto non avrebbe altra scelta se non di optare per Bing di Microsoft.

L'effetto però sarebbe lo stesso: Apple continuerebbe ad essere dipendente e strettamente legata ad un'altra società. Da qui il consiglio dell'analista Toni Sacconaghi di Bernstein, il quale ha invitato il produttore di iPhone a prendere in considerazione l'idea di rilevare DuckDuckGo, il motore di ricerca incentrato principalmente sulla privacy e che secondo lui potrebbe essere rilevato per meno di 1 miliardo di Dollari, una cifra esigua se si conta la liquidità di cui dispone.

"Dubitiamo che un DuckDuckGo di proprietà di Apple possa generare profitti sufficienti a recuperare i 7-8 miliardi di Dollari all'anno attualmente pagati da Google. Tuttavia, per Apple sarebbe comunque uno scenario migliore rispetto al trovarsi impreparata rispetto ad un ritiro da parte di Google e Microsoft" afferma Sacconaghi, secondo cui DuckDuckGo rifletterebbe a pieno i valori di riservatezza di Apple, offrendo al contempo agli utenti iOS un'opzione di ricerca priva di qualsiasi tipo di tracciamento invasivo.

L'analista ritiene che un eventuale acquisto potrebbe anche essere bloccato dagli organi regolatori americani.