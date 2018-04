Apple dovrebbe annunciare oggi la (RED) Edition di iPhone 8

Secondo quanto affermato da alcuni siti web, Apple nell'ambito della propria partnership stretta con la (RED) Foundation, dovrebbe annunciare nella giornata di oggi la (RED) Edition di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, che sono pronti a tingersi di rosso per sostenere la fondazione che si occupa della lotta contro l'AIDS in Africa.

MacRumors sostiene di aver visto alcuni memo di Virgin Mobile, nei quali si leggeva che Apple sarebbe pronta ad annunciare la nuova colorazione rossa del dispositivo il 9 Aprile, oggi. Il promemoria riporta che il telefono sarà disponibile immediatamente per il pre-ordine, ma non si parla di un eventuale iPhone X.

Product RED è stata fondata nel 2006 dal frontman degli U2, Bono Vox, e dall'attivista della campagna ONE Bobby Shriver, ed è solita concedere il proprio marchio ad altre compagnie private per evidenziare i propri sforzi per combattere l'HIV/AIDS in otto paesi africani: Ghana, Kenya, Lesotho, Ruanda, Sudafrica, Swaziland , Tanzania e Zambia.

Nel corso della sua storia, Apple ha più volte collaborato con la fondazione, rilasciando numerosi iPod, iPad e custodie a tema (RED) negli ultimi anni. Lo scorso anno ha anche segnato una prima assoluta, colorando di rosso per la prima volta un proprio smartphone. In quel caso si trattava di iPhone 7.