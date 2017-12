Apple: due iPhone OLED in arrivo nel 2018? Lo riferisce un nuovo rumor

A quanto pare,porterà sul mercato ben trenel corso del 2018, tra cui due modelli OLED ed uno con schermo a cristalli liquidi, che potrebbe includere la stessa finitura in metallo dell'ed iPhone 7 Plus

Il giornale, citando fonti "a conoscenza del design dei prodotti della compagnia", sostiene che il modello con pannello LCD sarà caratterizzato da un display da 6,1 pollici, mentre i due modelli OLED avranno diagonali da 6,5 e 5,8 pollici.

Per quanto riguarda la variante con schermo LCD, il documento trapelato sostiene che, oltre alla scocca in metallo, sarà disponibile sul mercato in diverse varianti di colore.

Questo nuovo rapporto è pienamente in linea con quanto affermato negli scorsi mesi dal famoso analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, che aveva già messo in preventivo l'arrivo di due iPhone OLED nel corso del prossimo anno. Lo stesso Kuo aveva anche rivelato che probabilmente tutti e tre i modelli saranno dotati dello schermo edge-to-edge ed il sistema TrueDepth già visto all'opera nell'iPhone X.

Riguardo le opzioni di ricarica, almeno al momento appare improbabile ipotizzare un supporto alla ricarica wireless nel modello da 6,1 pollici LCD, ma chiaramente siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Apple avrebbe deciso di lanciare quest'ultima variante per cannibalizzare le vendite nella fascia di mercato medio-bassa.