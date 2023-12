Apple, due modelli di iPad Air ed iPad Pro OLED in arrivo nel 2024: avranno l'M3?

A quanto pare, non ci solo sono i nuovi MacBook Air M3 in arrivo a Marzo 2024. Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, Apple avrebbe intenzione di rinnovare in maniera importante anche la gamma di iPad nel corso del prossimo anno.

La società americana, nella fattispecie, prevede di lanciare i nuovi modelli di iPad Air ed iPad Pro, entrambi dei quali presenteranno delle importanti novità.

L’iPad Air, nella fattispecie, dovrebbe essere disponibile per la prima volta in due varianti come l’iPad Pro. Il modello più piccolo continuerà a sfoggiare un pannello da 10,9 pollici, mentre la versione più grande arriverà a 12,9 pollici come il modello Pro.

Gli iPad Pro del 2024 invece saranno dotati di display OLED, e rappresenteranno una novità assoluta per la lineup di tablet. Come noto, Apple utilizza già gli schermi OLED per iPhone ed Apple Watch, ma questi sono anche noti per essere più costosi rispetto ai LED o mini-LED, pur offrendo neri più profondi e colori più vividi.

Il giornalista spiega anche che la versione di fascia alta dell’iPad Pro sarà dotata del nuovo chip M3, che Apple ha presentato nel corso dell’evento di Halloween.

Nel corso del 2024 sarebbero in arrivo anche i nuovi iPad Mini ed iPad low-cost, ma non è chiaro se il lancio sia in programma insieme ai nuovi Air e Pro (che dovrebbero arrivare verso la fine di marzo) o meno.