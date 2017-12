Apple: due spot natalizi per iPad Pro ed Apple Pay Cash

, come altri giganti della, in occasione dell'avvicinarsi del Natale, stanno sponsorizzando massicciamente i loro prodotti, attraverso spot pubblicitari da mandare in onda sul web ed internet allo scopo di incentivare le vendite.

Il gigante di Cupertino, nelle ultime ore ha caricato attraverso il proprio canale ufficiale YouTube ben due pubblicità, incentrate su iPad Pro ed Apple Pay Cash, il sistema per scambiare velocemente denaro attraverso iMessage.

Gli spot sono visualizzabili come sempre in calce ed in apertura di notizia. Il primo, quello sul tablet, dura solo quindici secondi e si focalizza sulle potenzialità di iPad Pro ed iOS 11, la nuova versione del sistema operativo rilasciata lo scorso mese di Settembre, quasi interamente incentrata sulla produttività del dispositivo, che è stata aumentata attraverso le nuove funzioni di multitasking che consentono anche di spostare elementi da un'applicazione all'altra senza fare molti passaggi, ma attraverso il drag&drop, ancora più comodo tramite la Apple Pencil.

La seconda pubblicità, più che altro è un tutorial, come quelli a cui ci sta abituando di recente Apple, e mostra come trasferire denaro attraverso la nuova piattaforma per iMessage che, però, come riportato in precedenza, non è disponibile ancora in Italia in quanto la Mela l'ha lanciata in esclusiva negli Stati Uniti.