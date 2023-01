Apple sotto i due trilioni di Dollari in borsa: in un anno azioni giù del 27%

Dopo avervi parlato del taglio degli ordini di Macbook e Apple Watch da parte di Cupertino ai suoi fornitori, un'altra pessima notizia arriva dal mondo della Mela Morsicata: nelle scorse ore, infatti, il titolo azionario di Apple è sceso al di sotto dei due trilioni di Dollari per la prima volta dal 2021.

Per chi non lo sapesse, a inizio 2022, il valore di mercato di Apple aveva superato i 3 trilioni di Dollari, ovvero 3.000 miliardi di Dollari. Negli ultimi mesi, però, complici le inaspettate chiusure dei principali fornitori cinesi dell'azienda (Foxconn su tutti) a causa della politica zero-Covid di Pechino, il titolo azionario della compagnia fondata da Steve Jobs era tornato a calare.

Nel corso del 2022, dunque, Apple ha perso un trilione di Dollari in termini di valutazione delle proprie azioni complessive: una cavalcata negativa simboleggiata dallo scivolamento al di sotto dei due trilioni di Dollari nelle scorse ore, in concomitanza con un calo del 4% delle azioni dell'azienda, probabilmente dovuto alle già citate riduzioni degli ordini di device su scala globale o alle preoccupazioni circa le effettive vendite di iPhone 14 nella stagione natalizia, funestata dalla scarsa disponibilità dei device, causata di nuovo dai lockdown cinesi.

Nonostante il superamento simbolico della barriera dei due trilioni di Dollari, comunque, il Financial Times riporta che la Mela Morsicata sta andando decisamente meglio degli altri titoli azionari presenti sul Nasdaq, con il titolo AAPL in calo del 27% su base annua contro una media del 33% per i principali titoli quotati sulla borsa americana.

Resta da vedere come andranno in futuro le vendite dell'azienda: al momento, infatti, Apple è al quattordicesimo trimestre consecutivo di crescita, ma secondo gli esperti la situazione cinese e la crisi economica globale degli ultimi mesi potrebbero pesare sull'azienda al punto da invertire questo trend a partire dal quarto trimestre del 2022, con una riduzione dei ricavi dell'1% circa.