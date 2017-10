Apple: le auto che supporteranno la ricarica wireless di iPhone 8 ed iPhone X

Una delle principali novità introdotte danegliedè sicuramente rappresentata dal supporto alla ricarica wireless. Il gigante di Cupertino, nella giornata di oggi ha voluto fare chiarezza sulla compatibilità degli accessori per automobili.

In particolare, saranno otto i marchi su cui funzioneranno i caricabatterie wireless compatibili con iPhone 8, e sebbene sul sito ufficiale non sia elencato iPhone X, la compatibilità dovrebbe essere la stessa.

La compagnia di Cupertino sostiene che i caricabatterie senza fili per automobili prodotte dai seguenti marchi supporteranno lo standard Qi utilizzato nell’iPhone 8:

Audi

BMW

Chrysler

Guado

Honda

Mercedes-Benz

PSA

Toyota

Volkswagen

Volvo.

Apple, tuttavia, sottolinea che le basi di ricarica in alcuni casi potrebbero essere troppo piccole, motivo per cui l’iPhone 8 Plus potrebbe non funzionare.

A questi si aggiungono quattro marchi aggiuntivi, che nel 2018 supporteranno lo standard Qi, quindi vetture prodotte prima non potranno garantire la ricarica wireless:

Buick

Cadillac

Chevrolet

GMC

Al di fuori di questi produttori, al momento sono questi gli unici modelli di vetture compatibili:

2018 GMC Terrain

2018 GMC Yukon

2018 GMC Sierra

2018 Chevrolet Bolt

2018 Chevrolet Tahoe

2018 Chevrolet Silverado

2018 Chevrolet Suburban

2018 Cadillac Escalade

2018 Buick Enclave

E’ probabile che nel corso dei prossimi mesi la compatibilità venga espansa anche ad altre case automobilistiche.