Apple: ecco i centri commerciali ed aeroporti supportati da Maps

Tra le caratteristiche più apprezzate per l'applicazioneed introdotte in iOS 11 figurano le mappe interne dei centri commerciali ed aeroporti, che forniscono agli utenti delle interessanti informazioni sui negozi e centri informazioni presenti nelle aree.

Almeno al momento, gli aeroporti supportati sono pochi, trentaquattro. La maggior parte sono situati negli Stati Uniti, ma non mancano quelli europei. Apple ha diffuso la lista completa degli aeroporti che supportano le mappe indoor:

Amsterdam Airport Schiphol AMS

Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport BWI

Berlin Tegel Airport TXL

Berlin Schönefeld Airport SXF

Chicago O’Hare International Airport ORD

Chicago Midway International Airport MDW

Denver International Airport DEN

Detroit Metropolitan Wayne County Airport DTW

Edmonton International Airport YEG

Geneva Airport GVA

Hong Kong International Airport HKG

Houston George Bush Intercontinental Airport IAH

Houston William P. Hobby Airport HOU

Indianapolis International Airport IND

Jacksonville International Airport JAX

Las Vegas McCarran International Airport LAS

London Heathrow Airport LHR

London Gatwick Airport LGW

Los Angeles International Airport LAX

Orange County John Wayne Airport SNA

Miami International Airport MIA

Minneapolis-Saint Paul International Airport MSP

Nashville International Airport BNA

New York John F. Kennedy International Airport JFK

New York LaGuardia Airport LGA

Newark Liberty International Airport EWR

Oakland International Airport OAK

Philadelphia International Airport PHL

Pittsburgh International Airport PIT

Portland International Airport PDX

San Diego International Airport SAN

San Jose Norman Y. Mineta International Airport SJC

Seattle-Tacoma International Airport SEA

Vancouver International Airport YVR

Discorso diverso invece per i centri commerciali, che sono tutti americani in quanto Apple ancora non ha portato questa funzione al di fuori degli USA. Per gli interessati, comunque, si tratta dei così detti mall di Baltimore, MD; Boston, MA; Chicago, IL; Los Angeles, CA; New York, NY; Philadelphia, PA; San Francisco, CA; San Jose, CA; e Washington, DC.