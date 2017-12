Apple: ecco la classifica delle canzoni più ascoltate ed i film più venduti del 2017

Dopo aver svelato la classifica delle applicazioni più scaricate nell'anno che si sta per concludere, Apple ha anche diffuso le classifiche sulle canzoni più ascoltate ed i film più venduti negli ultimi 365 giorni.

Contrariamente a quanto emerso dalle classifiche di Spotify, gli utenti Apple Music ed iTunes prediligono, almeno a livello di album, il made in Italy. Nella top 3, infatti, troviamo tre dischi di tre degli artisti italiani più in voga del momento: Tiziano Ferro, il duo J-Ax & Fedez, e Vasco Rossi:

Tiziano Ferro - Il Mestiere Della Vita J-AX & Fedez- Comunisti col Rolex Vasco Rossi - VASCONONSTOP Ed Sheeran - ÷ Ligabue - Made in Italy Gue’ Pequeno - Gentleman Fabri Fibra - Fenomeno MINACELENTANO - Le migliori Giorgia - Oronero Ghali - Album

A livello di singoli, invece, si conferma anche in questo caso il successo di Despacito di Luis Fonsi e Shape of You di Ed Sheeran, che precedono il vincitore di SanRemo, Francesco Gabbani, con Occidentali's Karma:

Luis Fonsi - Despacito (feat. Daddy Yankee) Ed Sheeran - Shape of You Francesco Gabbani - Occidentali's Karma Clean Bandit - Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) Rag'n'Bone Man - Human J-AX & Fedez - Senza pagare VS T-Pain (feat. T-Pain) The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This Enrique Iglesias - SÚBEME LA RADIO (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox) Fabio Rovazzi - Volare (feat. Gianni Morandi) Ofenbach - Be Mine

Zan Lowe, il creative director e conduttore di Beats 1, ha affermato che “il 2017 è stato un anno incredibile per la musica. Vediamo che i nuovi talenti trovano nuovi ascoltatori più velocemente e i più grandi artisti al mondo hanno fatto uscire highlight della carriera. Kendrick Lamar ha rilasciato quello che per molti è l’album dell’anno, ‘Divide’ di Ed Sheeran ha dominato del classifiche, e Atlanta ha continuato a crescere mentre Future and Migos hanno imposto nuovi standard e cono arrivate nuove stelle come 21 Savage.

L’album di Taylor Swift è già salito al 3° posto nelle classifiche Album USA 2017, pur essendo stato disponibile per un breve periodo di tempo, e gli artisti proposti dal nostro Apple Music Up Next 2017, Khalid, Daniel Caesar e 6LACK hanno ricevuto tutti nomination per il GRAMMY. Guardando avanti, SZA è stata una delle nuove star di quest'anno mentre Camila Cabello conclude il 2017 con un successo globale e un album in arrivo. Hip hop ha mosso il mondo quest'anno…Grime ha continuato a dominare la scena in Inghilterra e l’hip hop domestico è partito in tutta Europa.

Le scene del K Pop e del Latin Trap sono ben rappresentate in Apple Music, e stiamo vedendo più che mai come lo streaming stia portando della grande musica sul palcoscenico mondiale”

Nessuna sorpresa di rilievo invece per i film più venduti del nostro paese, con Oceania al primo posto, seguito da The Secrets Life of Pets e Rogue One: A Star Wars Story:

Oceania The Secret Life of Pets Rogue One: A Star Wars Story Wonder Woman (2017) Fantastic Beasts and Where to Find Them

Di seguito, invece, i libri più venduti:

La donna di ghiaccio / Robert Bryndza Origin (Versione italiana) / Dan Brown Un imprevisto chiamato amore / Anna Premoli L'enigma di Einstein / José Rodrigues dos Santos Lo sbaglio / Elle Kennedy

Secondo Apple, il 2017 ha segnato un'evoluzione della lettura, con "app come Hooked trasformano le conversazioni dei messaggi in gialli avvincenti, Choice e Episode ti permettono di dare forma alla storia mentre leggi mentre Serial Box Publishing ripropone l’arte perduta della fiction seriale. Bookout invece trasforma in gioco la lettura e Blinkist è il Cliff notes per i best-seller nonfiction".