Apple: ecco la lista completa dei TV compatibili con AirPlay 2

Apple è stata, pur indirettamente, tra le protagoniste assolute del CES 2019. Il colosso di Cupertino ha annunciato nella giornata di ieri l'arrivo di AirPlay 2 su molti smart TV, notizia ripresa poi anche dai produttori come LG.

Il gigante di Cupertino, terminati gli annunci da parte dei produttori, ha diffuso la lista completa dei televisori compatibili con AirPlay 2:

LG OLED (2019)

Serie LG NanoCell SM9X (2019)

Serie LG NanoCell SM8X (2019)

Serie LG UHD UM7X (2019)

Samsung QLED Series (2019 e 2018)

Samsung 8 Series (2019 e 2018)

Samsung 7 Series (2019 e 2018)

Samsung 6 Series (2019 e 2018)

Samsung 5 Series (2019 e 2018)

Samsung Serie 4 (2019 e 2018)

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (modelli 2019 85 ", 75", 65 "e 55")

Come Vizio P-Series (2019 e il 2018)

Vizio P-Series (2019, 2018 e 2017)

Vizio M-Series (2019, 2018 e 2017)

Vizio E-Series (2019, 2018 e 2017)

Vizio D-series (2019, 2018 e 2017)

Da parte dei piccoli marchi come TCL, Hisense, Panasonic e Toshiba ancora non sono arrivate indicazioni a riguardo, ed il fatto che non siano presenti anche nella lista della Mela lascia presagire che il supporto non sia previsto.

AirPlay 2 consentirà agli utenti iOS di effettuare lo streaming di video, audio e foto direttamente dai propri iPhone, iPad e Mac sulle Smart TV. Su molti dei TV è in arrivo anche il supporto HomeKit, che permetterà di controllare il volume, la riproduzione ed altro utilizzando Siri o l'app Home su iPhone, iPad e Mac.